Der Beste bisher? Exklusive Saar-Tatort-Premiere in Saarlouis: So gut fanden Fans die neue Episode

Im zweiten Jahr in Folge reiste das Theater am Ring in seine Vergangenheit zurück und verwandelte sich für die exklusive Premiere des Saar-Tatorts wieder in ein Kino. Vor ausverkauftem Haus (rund 600 Besucher) wurde hier mit „Der Fluch des Geldes“ die neueste Ausgabe der Kult-Sendung gezeigt, bevor sie am Sonntag, 28. Januar (20.15 Uhr im ARD), zum ersten Mal im TV zu sehen ist.