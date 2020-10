Fraulautern : Der neue GKG-Präsident liebt und lebt das Vereinsleben

Michael Gras ist neuer 1. Vorsitzender und somit Präsident der GKG-Fraulautern. Fotografiert wurde er vor dem Vereinshaus in Fraulautern. Foto: BeckerBredel

Fraulautern Der Karnevalsverein GKG-Fraulautern hat einen neuen Präsidenten: den 53-jährigen Michael Gras. Er startete vor 30 Jahren seiner Mitgliedschaft gleich als Prinz.

„Ich bin seit 30 Jahren Mitglied im Karnevalsverein GKG-Fraulautern“, erzählt Gras. 1990 wurde er Mitglied und das auf besondere Art. „Meine Frau Iris wünschte sich damals, dass wir das Prinzenpaar der GKG werden und so wurde ich in meinem ersten Vereinsjahr direkt der Prinz. Das war witzig, denn normal beginnen die meistens Karnevalisten langsam, ich stürzte mich direkt in das Vergnügen“, erzählt der Fraulauterner lachend.