Simulationen zeigen mögliche Zukunft Tiny Houses, Rentiere und Wald-Spa: Wadgassen präsentiert Pläne für neuen Erlebnispark

Mehr Tiere im Wildpark, ein größeres Schwimmbad und bis zu 50 neue Waldhütten: Das sind die großen Pläne der Gemeinde Wadgassen, die am Samstag vor 300 gespannten Bürgerinnen und Bürgern in der Bisttalhalle vorgestellt wurden. Aus den bereits vorhandenen touristischen Angeboten im Ortsteil Differten soll mit einigen ambitionierten Erweiterungen etwas Neues entstehen: der Wiwa-Naturerlebnispark. Mit der Gemeinde Wadgassen, der Landesregierung und einem privaten Investor treiben mehrere starke Akteure das Projekt gemeinsam voran. In Wadgassen soll somit ein neues touristisches Highlight für das Saarland entstehen.