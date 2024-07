Saarlouis Mahnendes Erbe erhält weitere Wegpunkte

Es ist ein ganz besonders emotionaler Tag für Anna Jungk und ihre Brüder Bodo und Herbert Mohr. Im Boden vor dem Elternhaus in der Bibelstraße wird ein kleiner zehn mal zehn Zentimeter großer Messingstein eingelassen, der an ihren Vater Martin Mohr erinnert. Martin Mohr, 1902 in Losheim geboren, war selbstständiger Klempner und Dachdecker, Mitglied der Kommunistischen Partei und von 1932 bis 1935 Mitglied im Stadtrat von Saarlouis. Nach der Saarabstimmung musste er mit seiner ersten Frau 1935 fliehen, nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Frankreich wurde er verhaftet und wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt. Bis 1945 war er in Dachau interniert und kehrte im Juni 1945 nach Saarlouis zurück. Er starb 1962, als seine Kinder noch klein waren. Anna Jungk und ihre Brüder sind begeistert von den Stolpersteinen, die in Saarlouis an die Schicksale der NS-Opfer erinnern. Bisher erinnerten gut 50 Stolpersteine an die Menschen, sieben weitere sind nun dazugekommen. Sie sind Teil des weltweit größten dezentralen Denkmals für die Opfer des Nationalsozialismus.