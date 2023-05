Über 100 Pflegeplätze Neue Senioren-Residenz in Fraulautern eröffnet – Was „Haus Michael“ besonders macht (mit Fotos)

In der Hülzweilerstraße 65 wird hastig gearbeitet. Vor der Eröffnung der neuen Senioren-Residenz sind noch wenige Handgriffe nötig. Bei einem Besuch unserer Zeitung am vergangenen Freitag verlegen Arbeiter gerade das letzte Pflaster für die Einfahrt zum Haupteingang. Innerhalb des u-förmigen Komplexes schrauben Elektriker an Servern, andere Helfer räumen Kisten durch die breiten Gänge, beziehen Betten oder bringen die großen Speisesäle auf Vordermann.