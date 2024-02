Mit Multifunktionshalle als Herzstück In Saarlouis wird eine neue Schule gebaut: So soll sie aussehen

Die Anne-Frank-Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen braucht dringend mehr Platz. Für den sonderpädagogischen Förderbedarf von rund 220 Schülerinnen und Schülern reichen die Räumlichkeiten am aktuellen Standort in der Zeughausstraße, neben dem Hotel „La Maison“ nicht mehr aus. Deshalb hat der Landkreis Saarlouis als Schulträger schon vor Jahren beschlossen: ein Neubau muss her. Das Grundstück in direkter (südlicher) Nachbarschaft zur Gemeinschaftsschule In den Fliesen hatte der Kreis bereits von der Stadt Saarlouis abgekauft. Nun wurde konkret vorgestellt, wie die Schule konzipiert und wann sie voraussichtlich fertig ist.