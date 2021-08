Fraulautern : Neue Quartiersmanagerin in Fraulautern

Fraulautern Seit Anfang Juli ist für das Quartier Fraulautern im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ Anne Wiesen-Hemmo aktiv. Sie übernimmt als neue Quartiersmanagerin die Aufgaben von Viola Kirchner, die aber in ihrer neuen Tätigkeit als Projektleitung „Sozialer Zusammenhalt“ der Stadt und auch dem Projekt treu bleibt.

Die Neugestaltung des Spielplatzes an der Saarlouiser Straße ist eines der ersten Projekte, in das die neue Quartiersmanagerin eingebunden ist (siehe oben). Bevor konkrete Beteiligungsangebote für die Zielgruppen Kinder, Jugend und Senioren stattfinden, werden in einem ersten Schritt die Anwohner nach ihren Vorstellungen befragt. Sie finden im Laufe der Kalenderwoche 32 einen Fragebogen in ihren Briefkästen, die Umfrage läuft bis zum 5. September. „Das ist eine super Chance, um aktiv bei der Neugestaltung des Spielplatzes mitwirken zu können“, findet Wiesen-Hemmo, die neue Quartiersmanagerin in Fraulautern.