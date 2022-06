Saarlouis : Neue Postkarten rücken Elternzeit in den Fokus

Neue Postkarten rücken Elternzeit in den Fokus

Kreis Saarlouis Neue Postkarten werben für mehr Elternzeit und Partnerschaftlichkeit in der Erziehung. Die Aktion ist ein Teil der Kampagne „Neue Väter“, die die Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten (LAG) ins Leben gerufen hat.

Anlässlich des Vatertags wurden Postkarten mit drei Motiven erstellt, wie der Landkreis Saarlouis mitteilt. Diese liegen an 250 Stellen im Saarland aus.

Auf den Bussen zu sehen ist ein tätowierter Männerarm, der eine Windel in den Mülleimer wirft. Dieses Motiv ist auf dem Heck der Busse angebracht und wirbt damit mobil ein Jahr lang im ganzen Landkreis für einen Wandel zu mehr Partnerschaftlichkeit, wie der Landkreis in seiner Mitteilung betont. Die Motive wurden von Studierenden des Caspar-David-Friedrich-Instituts (CDFI) der Universität Greifswald erarbeitet, künstlerisch gestaltet und der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbeauftragter freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, stelle auch heute noch viele Paare vor große Herausforderungen, betont der Landkreis. Ziel der Aktion sei es, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen – ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit einem Augenzwinkern. Durchschnittlich liege der zeitliche Anteil für Familienarbeit und Familienaufgaben von Frauen bei mehr als 50 Prozent über dem Zeitanteil der Männer. Dies führe unter anderem dazu, dass Frauen häufiger in Teilzeitarbeitsverhältnissen oder auch in Mini-Jobs beschäftigt sind – mit allen Nachteilen, die sich dadurch ergeben, wie geringerer Verdienst, geringere Aufstiegschancen und geringere Rentenansprüche.