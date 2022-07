In der Fußgängerzone : Neue Filiale in Saarlouis: „Brot & Sinne“ übernimmt Traditionsgeschäft

Saarlouis Nun ist es offiziell: Die Bäckereikette „Brot & Sinne“ eröffnet in Saarlouis eine weitere Filiale. Das Unternehmen hat dafür ganz besonderes Räumlichkeiten gemietet.

In 174 Jahren hat das bekannte Geschäft „L. Marx“ in Saarlouis, ein Fachhandel für Handarbeiten und Textilkurzwaren, seinen Kunden viel angeboten. Nahezu unbemerkt hat das Traditionsgeschäft in der Fußgängerzone während des Corona-Lockdowns im vergangenen Jahr seine Tür geschlossen ( die SZ berichtete ). Jetzt hat die Familie Marx einen neuen Mieter gefunden.

Ein wahres Schmuckstück was in Saarlouis in der Französischen Straße steht. Hier hat die Familie Marx über Generationen...

„Brot & Sinne“ ist im Saarland bereits mit mehreren Filialen vertreten. Nach der Eröffnung am St. Johanner Markt in Saarbrücken im Jahr 2015 kamen weitere Läden in der Landeshauptstadt hinzu. Mittlerweile ist die Bäckerei auch in St. Ingbert, Riegelsberg und auch in einer Bude am Großen Markt in Saarlouis zu finden.