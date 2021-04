Corona-Pandemie im Landkreis Saarlouis : Neue Covid-19-Fälle an Schulen im Kreis

Neue Covid-19-Fälle an Schulen im Kreis

Kreis Saarlouis Betroffen sind fünf Schulen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Donnerstagmorgen über neue Covid-19-Fälle an Schulen informiert.

So wurden an der Lothar-Kahn-Schule in Rehlingen zwei Menschen positiv getestet, für weitere 26 Personen wurde Quarantäne angeordnet.