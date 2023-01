Kreis Saarlouis : 51 Corona-Fälle neu nachgewiesen

Im Kreis Saarlouis sind neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Kreis Saarlouis 51 Neuinfektionen mit Corona hat der Landkreis Saarlouis am Freitag verzeichnet. Damit liegt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis seit Pandemiebeginn insgesamt bei 100 537. Die meisten Neuinfektionen gab es in Rehlingen-Siersburg (elf) – die wenigsten in Schwalbach und Schmelz (jeweils eine).