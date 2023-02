Corona : 78 Menschen stecken sich neu mit Corona an

Im Kreis Saarlouis sind neue Corona-Infektionen registriert worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Uwe Anspach

Kreis Saarlouis 78 Menschen haben sich im Landkreis Saarlouis neu mit dem Coronavirus infiziert. Dies geht aus der Meldung des Gesundheitsamtes des Kreises vom Donnerstag hervor. Die meisten in Saarlouis (14), die wenigsten in Dillingen (zwei) und gar keine in Ensdorf.