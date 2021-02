Pandemie im Landkreis Saarlouis : Neue Corona-Fälle an zwei Schulen im Landkreis

Kreis Saarlouis Das Saarlouiser Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 21 Neuinfektionen mit Corona. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 76,16.

Am Berufsbildungszentrum in Lebach ist eine Person positiv auf Corona getestet worden. Das hat der Landkreis Saarlouis am Donnerstag mitgeteilt. 40 Menschen müssen in Quarantäne. Auch an der Gemeinschaftsschule in den Fliesen wurde ein Covid-19-Fall festgestellt, aber keine weitere Quarantäne ausgesprochen.