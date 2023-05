Saarlouis Er freut sich auf die neuen Aufgaben

Er freue sich sehr auf die neuen Aufgaben im Team der Regionalkantorinnen und -kantoren auf Bistumsebene, in der Kirchenmusikerausbildung und in der unterstützenden Arbeit an der Fachstelle für Kirchenmusik, sagt Schaubel – „aber insbesondere auch auf die musikalische Arbeit mit den Chören und das Orgelspiel in Liturgie und Konzert an den hervorragenden Instrumenten und die Zusammenarbeit mit dem Förderverein Klingende Kirche Saarlouis-Lisdorf“. Als Organist der Pfarrei St. Ludwig wird er in den Sonntagsgottesdiensten in St. Ludwig die Orgel spielen und zudem die Leitung der Chöre „Musica Sacra“ und des Kirchenchors in Neuforweiler übernehmen.