OB Demmer besucht Inhaber : Neue Versicherungsagentur in der Deutschen Straße in Saarlouis eröffnet

Christoph Horbach (rechts) mit den Gästen Peter Demmer (links) und Thomas Jacob sowie seinem Team in Saarlouis (auf dem Sofa sitzend, von links): Nadja Neumann, Julien Pistorius und Maike Horbach Foto: Petra Molitor

Saarlouis Eine neue DEVK-Agentur hat in der Saarlouiser Innenstadt eröffnet. Kürzlich besuchte Oberbürgermeister Peter Demmer den Versicherungskaufmann Christoph Horbach in seinen neuen Räumen in der Deutschen Straße.

Für Horbach ist es die zweite Niederlassung der Versicherung. Die DEVK gehe zurück auf eine 1886 gegründete Einrichtung für Bahnbedienstete „und öffnete sich in den 70er Jahren auch für Privatkunden“, berichtet Horbach. Sie biete diverse Arten von Versicherungen, aber auch Geldanlagen, Baufinanzierungen und Gebäudewertermittlungen an.