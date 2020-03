Absagen-Update wegen Corona : Kein „Ekel Alfred“, keine Kleiderbörse und auch das Reparaturcafé bleibt zu

Dem Coronavirus fallen viele Veranstaltungen zum Opfer - auch die Kleiderbörse, die am Sonntag in Rehlingen über die Bühne gehen sollte. Foto: dpa-tmn/Monika Skolimowska

Kreis Saarlouis Die Corona-Pandemie wirft das normale öffentliche Leben über den Haufen: Täglich erreichen die Redaktion weitere Absagen von Veranstaltungen, die eigentlich dieser Tage hätten stattfinden sollen.

Von up, we,nic, dl und red

Hier die Übersicht der Absagen, die am Donnerstag bislang eingingen.

Dillingen: „Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass die 3. Big Band Gala für morgen leider abgesagt wurde“, teilte das Silent Explosion Orchestra am Donnerstagmorgen auf seiner Facebook-Seite mit. Der Auftritt war für Freitag, 13. März, 20 Uhr, in der Stadthalle Dillingen vorgesehen. Weiter heißt es: „Wir werden nun das weitere Vorgehen mit der Stadt Dillingen besprechen und hoffen, dass wir das Konzert zeitnah nachholen können.“ Die Stadt Dillingen informierte, dass neben dieser Veranstaltung auch „Ekel Alfred“ (17. März) abgesagt wurde. Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, wo die Tickets erworben wurden. Abonnenten des Theater- und Vortragsring erhalten eine entsprechende Rückerstattung, hieß es.