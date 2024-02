Bei Neubau der Fraulauterner Brücke Turbokreisel soll Verkehrschaos in Ensdorf entschärfen

2027 soll der Neubau der Fraulauterner Brücke (Bauwerk 99) in Angriff genommen werden – mit extremen Folgen für das Umland. Nach der Vollsperrung wird die Ensdorfer Ortsdurchfahrt zu einer der Hauptumleitungsstrecken für tausende Autos und LKWs werden. Der Gemeinde droht über Jahre ein Verkehrschaos und Bürger laufen Gefahr, in „Lärm und Gestank zu ertrinken“, so die Sorge von Bürgermeister Jörg Wilhelmy.