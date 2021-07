Saarlouiser Polizei sucht Zeugen : Zwei Unbekannte sprechen Jungen in Nalbach aus Transporter heraus an

Zwei Unbekannte sprechen Jungen in Nalbach aus Transporter heraus an

Nalbach Ein 11-jähriger Junge wurde am Mittwoch auf dem Nachhauseweg von zwei Unbekannten aus einem Transporter heraus angesprochen, die ihm Süßigkeiten anboten, damit er in das Fahrzeug einsteigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Mittwochmittag (14. Juli) ein 11-jähriger Junge gegen zwölf Uhr auf dem Nachhauseweg aus der Schule in der Nalbacher Hubertusstraße von zwei männlichen Personen aus einem weißen Mercedes Transporter angesprochen.

Der Beifahrer bot dem Jungen Süßigkeiten an, damit er in das Fahrzeug steigt. Der 11-Jährige lehnte dies jedoch ab, lief weg und stürzte dabei. Diese Gelegenheit nutzte der Beifahrer, den Jungen erneut anzusprechen und mit Süßigkeiten in das Fahrzeug zu locken. Auch jetzt lehnte das Kind ab und lief nach Hause.