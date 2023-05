Natur und Umwelt In ihrer Gemeinschaft sind sie stärker

Die drei Obst- und Gartenbauvereine in Nalbach, Piesbach und Körprich planen, künftig stärker miteinander zu kooperieren. Dies bestätigten die Vorsitzenden der genannten Vereine, Dieter Kallenborn (Nalbach), Josef Mees (Piesbach) und Klaus Klein (Körprich) im Gespräch mit der SZ. Eine Fusion der Vereine sei aber derzeit noch nicht geplant. In der etwas über 9000 Einwohner zählenden Gemeinde Nalbach haben sich insgesamt 345 Männer und Frauen, die in den drei Obst- und Gartenbauvereinen organisiert sind, dem grünen Hobby verschrieben. „Rückläufige Mitgliederzahlen, zumindest in den Vereinen in Nalbach und Piesbach, aber auch der demografische Wandel in Richtung immer älterer Mitglieder führen letztendlich auch zu finanziellen Problemen und abnehmender Arbeitskraft bei den Obst- und Gartenbauern“, bedauert Kallenborn. Aus dem Grund haben die Vorsitzenden der drei Vereine beschlossen, in der Zukunft enger zusammenzuarbeiten und verstärkt gemeinsame Projekte anzugehen.