Kreis Saarlouis/Nalbach Während Vereine sich bei Trainings und Kursen strikt an die Fünf-Personen-Regelung halten müssen, bekommen gewerbliche Studios für die gleichen Angebote offensichtlich Sondergenehmigungen mit deutlich mehr Teilnehmern. Das finden die Vereine ungerecht.

Ein Beispiel aus der Gemeinde Nalbach: „Wir bieten die Tanz-Fitness-Kurse Zumba und Aroha an und stehen damit in Konkurrenz zu vielen gewerblichen Studios“, berichtet Helene Philippi, Vorsitzende des Turnvereins Nalbach. „Unsere Zumba-Trainerin hat mir jetzt berichtet, dass sie auch noch in einem Studio tätig ist und dort schon Training mit 15 Teilnehmern halten darf.“ Dafür hat Philippi, die sich sonst für ein entspanntes Nebeneinander von Vereinen und gewerblichen Studios einsetzt, kein Verständnis: „Die Litermonthalle, in der unser Training stattfindet, ist deutlich größer und höher als die Räume der meisten gewerblichen Studios. Wir wollten mit unseren Zumba-Kursen sogar ins Freie gehen, auf den großen Beachplatz unserer Tennisanlage, aber selbst dafür haben wir nur eine Genehmigung im Rahmen der Fünf-Personen-Regelung erhalten.“