Windkraft, Kindergarten und Wasser im Rat

Im öffentlichen Teil geht es dann um die Annahme der Beschlüsse des Ferienausschusses, die Kommunalwahlen im kommenden Jahr sowie die Festlegung der Wahlbereiche hierfür und die Festlegung des Termins für die Bürgermeisterwahl. Ein weiteres Thema ist die Stellenausschreibung eines Bürgermeisters beziehungsweise einer Bürgermeisterin. Weitere Themen sind der aktuelle Sachstand zum Kindergarten, der Windpark Nalbach-Piesbach, die Teilnahme an der Bewegung „Bürgermeister des Friedens“ (Mayors of Peace), die Südpartnerschaft Global nachhaltige Kommune und die Trinkwasserversorgung in Nalbach.