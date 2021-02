Weiher bei Bilsdorf : Herzige Aussichten fürs Wochenende

Der Weiher neben dem Sportplatz in Bilsdorf ist am Donnerstag (11.02.2021) zugefroren. Im Bild: Aus der Luft sieht der Weiher aus wie ein Herz. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Verliebte haben am Sonntag ihren großen Tag. Das Wetter passt!

Von oben betrachtet, sieht der Weiher neben dem Sportplatz in Bilsdorf ein bisschen aus wie ein Herz. Wie passend an diesem Wochenende, denn am Sonntag ist Valentinstag. Zwar müssen Verliebte ebenso wie die Faasendboozen wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr auf vieles verzichten. Was sich aber unbedingt anbietet, ist ein romantischer Spaziergang mit dem oder der Liebsten im Landkreis. Denn es soll wunderbar sonnig, schön kalt und trocken sein. up/Foto: BeckerBredel