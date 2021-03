Vermisstenmeldung der Polizei Saarlouis : 19-jährige Miriam Ranem aus Nalbach wird vermisst

Eine 19-Jährige aus Nalbach ist am späten Samstagabend von der Polizei Saarlouis als vermisst gemeldet worden.

Seit dem Nachmittag des 6. März wird die 19-jährige Miriam Ranem aus Nalbach vermisst. Frau Ranem war zwischen 16 und 16.30 Uhr gemeinsam mit Angehörigen in der Dillinger Innenstadt unterwegs und erschien nicht mehr am vereinbarten Treffpunkt. Da sie bereits zuvor über körperliches Unwohlsein klagte und sie seitdem nicht mehr gesehen oder erreicht werden konnte, ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.