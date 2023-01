Vandalismus : Unbekannte verwüsten Bilsdorfer Schutzhütte

Unbekannte verwüsteten vergangene Woche von Donnerstag auf Freitag das Umfeld und die Inneneinrichtung der Bilsdorfer Schutzhütte am Wald auf dem Steinberg. Foto: Dieter Lorig

BILSDORF Erhebliche Sachbeschädigungen und Verwüstungen richteten Unbekannte in der Schutzhütte in der verlängerten Friedhofstraße auf dem Steinberg und ihrem Umfeld an.