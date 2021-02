Einsatz für die Feuerwehr : Schwan in Not? Dieffler und Nalbacher Wehr vor Ort

Schwan in Not? Dieffler und Nalbacher Wehr vor Ort

Nalbach/Diefflen Auf einem Fischweiher drohte zwischen Diefflen und Nalbach ein Schwan festzufrieren. Als die Feuerwehr kam, flatterte das Tier unversehens weiter.

Nicht alltäglicher Tierrettungseinsatz der Feuerwehr am späten Donnerstagnachmittag: Wieder einmal mussten die Einsatzkräfte ausrücken, weil auf einem Fischweiher an der Landstraße 143 zwischen Diefflen und Nalbach ein festgefrorener Schwan gemeldet worden war. Dieses Mal kamen sowohl der Löschbezirk Nalbach als auch der Löschbezirk Diefflen. Vor Ort das Prozedere wie immer: Das Rettungsboot der Feuerwehr Nalbach wurde zu Wasser gelassen, das Eis um das Boot nun herum zertrümmert, um dann ganz vorsichtig in Richtung Einsatzstelle zu paddeln.