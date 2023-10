Freizeit und Kultur Frauen regieren den wilden Westen

Nach „Skull-Town – Stadt der Frauen“ entführt eine Westernkomödie von Andreas Kroll, die an zwei Tagen in der Bilsdorfer Steinberghalle zur Aufführung gelangt. Hierzu lädt der Theaterverein Paraplü am Freitag, 6. Oktober, um 19 Uhr sowie am Samstag, 7. Oktober, um 18 Uhr ein. Das Stück handelt von einer Stadt, die von fast allen Männern verlassen wurde, da sie dem Goldrausch verfallen sind. Danach übernahmen die Frauen ihre Stadt.