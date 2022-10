Tennis : Nalbach feiert unverhofften Aufstieg

Die Herren 30 des TV Nalbach mit Mannschaftsführer Carsten Cavelius (links) wurden Meister in der Tennis-Verbandsliga. Foto: Dieter Lorig

Nalbach Die Herren 30 des TV Nalbach sind überraschend Meister in der Tennis-Verbandsliga 2 geworden. Die Entscheidung fiel am letzten Spieltag, an dem die Nalbacher beim TC Beaumarais/Lisdorf mit 14:7 gewannen, während ihre Titelkontrahenten TC Gresaubach und TC Düppenweiler jeweils zu Hause mit 9:12 gegen den TC Bous beziehungsweise den TC Rehlingen verloren.

Somit waren der TV Nalbach, der TC Gresaubach und der TC Düppenweiler mit 10:4 Zählern punktgleich – und Nalbach aufgrund des besseren Match-Verhältnises Meister. Damit steigt die Mannschaft um Kapitän Carsten Cavelius in die Saarlandliga auf.

„Nachdem wir unser Heimspiel gegen Düppenweiler mit 9:12 verloren hatten, war die Meisterschaft eigentlich schon vor dem letzten Spieltag abgehakt“, erzählt Cavelius. Umso mehr wurde der Erfolg gefeiert. „Wir sind stolz auf unsere Meistermannschaft, in der eine tolle Moral herrscht und die bis zum Saisonschluss gekämpft hat“, schwärmt Marco Bach, Vorsitzender der Tennis-Abteilung beim TV Nalbach. Die Abteilung besteht seit mehr als 30 Jahren und hat 180 Mitglieder.