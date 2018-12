Am Samstag, 12. Januar, findet von 8.30 Uhr bis 12 Uhr an der „Schule am Litermont“ in Nalbach ein Tag der offenen Tür statt. An diesem Tag können die Eltern der vierten Grundschulklassen mit ihren Kindern spannenden Unterricht und Projekte in vielen Klassenräumen und Fachräumen besuchen. Die freiwillige Ganztagsschule (FGTS) präsentiert sich in ihren Räumen mit Mitmach-Aktionen.

Auch der Schulhof mit Kletterwand und Parkour-Geräten steht allen Interessierten offen. Zudem informiert die Schulleitung über Besonderheiten und Bildungswege an der Gemeinschaftsschule (GemS) sowie über das besondere Schulprogramm dieser Schule und die Sportklasse. Ebenso präsentiert sich das Bio-Bistro mit selbst gemachten Speisen und Getränken.