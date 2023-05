Ortsbegehung deckt Fehler auf „Erschreckend schlimm“ und „unterirdisch“ – Fehler am Piesbacher Sportplatz belasten Vereine

Aufgrund einer Ortsbegehung mit Vertretern des Nalbacher Gemeinderats wurde die Situation am Piesbacher Sportplatz aktuell auf die Tagesordnung des Nalbacher Rates gehoben. Bei dessen Sanierung ist so einiges schief gelaufen, so dass die Gemeinde nun im Streit mit der ausführenden Firma steht (die SZ berichtete).