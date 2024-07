Piesbach Piesbacher Sportplatz öffnet nach Sanierung wieder

Seit kurzem ist die Sportanlage im Primspark wieder uneingeschränkt nutzbar (wir berichteten). Ungewöhnlich lange, nämlich zwei Jahre, dauerte die Sanierung des Kunstrasenplatzes und der Tartanbahn. Hierbei entstanden für die Gemeinde Kosten in Höhe von 394 000 Euro plus Planungskosten. Entlastung davon gab es für die Kommune durch Zuschüsse in Höhe von jeweils 101 700 Euro durch die Sportplanungskommission und das Innenministerium.