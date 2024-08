Eröffnung ist am 24. August Erst der Sport, dann das Vergnügen

Der olympische Gedanke wirkt im kleinsten Ortsteil der Gemeinde Nalbach nach. Am Samstag, 24. August, 14 Uhr, wird ein Mehrgenerationen-Park auf dem Gelände des früheren Fußballplatzes am Wohngebiet Zu den Erlen eröffnet. Im Anschluss daran findet ein großes Dorffest statt. Der Bau von Mehrgenerationen-Parks ist eine Kampagne der saarländischen Landesregierung mit dem Ziel, die Menschen in der Region zu mehr Bewegung und sportlichen Aktivitäten zu animieren und dabei den Gemeinschaftssinn zu stärken. Insgesamt 5,5 Millionen Euro lässt es sich das Land kosten, in 16 Kommunen derartige Sport- und Begegnungsstätten neu zu bauen oder vorhandene Plätze, so wie in Bilsdorf, umzubauen. Die Gesamtkosten der Anlage in Bilsdorf belaufen sich auf voraussichtlich etwa 383 000 Euro. Hiervon übernehmen das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport sowie das Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz 345 000 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt etwa 38 000 Euro und wurde teilweise in Eigenleistung erbracht. Mitglieder der IG Bolzplatz hatten unter Koordination von Sven Engel sowie weiteren engagierten Bürgern ehrenamtlich am Bau des Platzes mitgeholfen. Zudem waren Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde und Eric Müller, Betreiber einer Gartenbaufirma, im Umfeld der neuen Anlage tätig. Letzterer legte im Rahmen der zu erbringenden Eigenleistungen einen barrierefreien Zugang zum Spiel- und Trainingsfeld an. Mit den Hauptarbeiten wurde das in der Branche bekannte dänische Fachunternehmen Kompan beauftragt. Die Firma ist weltweit führend bei der Einrichtung von Outdoor-Spielanlagen und Fitnessparks.