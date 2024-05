Fußball-Bezirksliga Gute und schlechte Nachrichten für die SG Nalbach-Piesbach

Das „Aus“ im Aufstiegsrennen kam auf der Couch: Die Fußballer der SG Nalbach-Piesbach, die Tabellen-Dritter sind, waren am Wochenende in der Bezirksliga Saarlouis spielfrei. Bei einem Patzer des Tabellenzweiten SV Hülzweiler hätte die SG noch Chancen auf die Vizemeisterschaft gehabt. Diese berechtigt zur Teilnahme an einem Aufstiegsspiel zur Landesliga.