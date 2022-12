Förderprogramm der EU : Stärkung des ländlichen Raums: Verein für neue Leader-Region im Saarland geplant

Über das Leader-Förderprogramm der Europäischen Union sollen künftig auch Projekte für den ländlichen Raum im Zentrum des Saarlandes – wie etwa hier der Nalbacher Ortsteil Körprich – gefördert werden. Foto: Ruppenthal

Exklusiv Nalbach Mehrere Millionen Euro will die Europäische Union in den nächsten Jahren in das Saarland und dessen fünf Leader-Regionen zur Stärkung des ländlichen Raumes stecken. Ein Verein soll jetzt den „organisatorischen Kern“ für die neueste Region bilden – und dafür einen ganz besonderen Platz bekommen.