Energieversorgung im Saarland So imposant werden die gigantischen Windräder in Nalbach

NALBACH/PIESBACH/KÖRPRICH · Eine in Dänemark gegründete Firma gewann die Ausschreibung für den Bau von drei Windrädern in Piesbach und will 30 Millionen Euro investieren. Zusätzlich plant ein Unternehmen mit Sitz in Dresden einen Windpark westlich des Hoxberges bei Körprich zu bauen.

18.07.2024 , 16:55 Uhr

Die neuen Windenergieanlagen vom Typ Vestas V172 werden jeweils eine Nabenhöhe von 199 Metern und einer Gesamthöhe von 285 Meter haben. (Archivbild) Foto: European Energy A/S ​

Von Dieter Lorig