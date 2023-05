Hamm‘s Restaurant Betreiber des Restaurants Litermont eröffnen neue Gastronomie in Saarwellingen

Nalbach · Der aktuelle Betreiber des beliebten Hotel-Restaurants Litermont hat seinen Pachtvertrag gekündigt. 2024 will er jetzt in diesem ehemaligen Restaurant in Saarwellingen eine eigene Gastronomie eröffnen:

25.05.2023, 14:17 Uhr

Seit Ende 2016 sind Maria Baptista und Ralf Steuer für die Gastronomie im Nalbacher Hotel-Restaurant Litermont verantwortlich. Das Pächterehepaar hat gekündigt und wird zum Jahresbeginn 2024 in der ehemaligen Waldstube in Saarwellingen ein eigenes Restaurant eröffnen. Foto: Dieter Lorig Foto: Dieter Lorig

Von Dieter Lorig

Die gute Küche im Hotel-Restaurant Litermont ist sehr beliebt bei Gästen aus dem ganzen Saarland und darüber hinaus. Nun gibt das Pächter-Ehepaar Maria Baptista und Ralf Steuer bekannt, Anfang 2024 ein eigenes Restaurant in Saarwellingen zu eröffnen. Der bisherige Restaurantbetrieb am Litermont gehe aber weiter.