Groß-Einsatz der Polizei Drogenhändler-Ring in Nalbach zerschlagen – neue Details

Was die Polizei bislang zu den Ermittlungen mitteilt: Die fünf Männer aus Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden sollen in der Gemeinde Nalbach eine größere Plantage mit mehr als 1000 Marihuana-Pflanzen angelegt haben. Diesen versteckten Anbau entdeckten die Ermittler noch am selben Abend. Während weiterer Durchsuchungen sollen umfangreiche Beweise sichergestellt worden sein. Darunter sollen mehrere Autos und Mobiltelefone gehören.