Nächster Preisskat im Gasthaus Eisenbarth ist am heutigen Mittwoch, 19. Dezember, um 18.30 Uhr, in der Hauptstraße 65 in Nalbach-Piesbach. statt. Die Kartenausgabe ist ab 18 Uhr, gespielt werden zwei Serien à 48 Spiele. lmi