Unfall in Nalbach : Betrunkener Autofahrer kracht in Gartenmauer

Nalbach Betrunken und zu schnell unterwegs bei Schnee und Glätte: So endete ein Unfall in Nalbach am Sonntag gegen 0.30 Uhr an einer Gartenmauer. Der 23-jährige Autofahrer aus Saarwellingen war in der Saarwellinger Straße auf Grund seiner den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit und deutlichen Alkoholisierung, berichtete die Polizei Saarlouis, mit seinem Wagen ins Schleudern geraden und kollidierte mit der Gartenmauer zweier Wohnanwesen.