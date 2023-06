Mitreißendes Finale bei der Supermoto Gänsehaut trotz der großen Hitze

Trotz einer Temperatur von 30 Grad überzog am Sonntagnachmittag eine Gänsehaut den Körper so mancher Zuschauer entlang der Supermoto-Piste im St. Wendeler Wendelinuspark. Denn im sogenannten Super-Finale des Großes Preises von Deutschland lieferten sich die weltbesten Piloten ein unfassbar spannendes Duell auf zwei Rädern. „Ich will den Start gewinnen und dann in Führung bleiben“, hatte der Österreicher Lukas Höllbacher (KTM) vor dem Rennen angekündigt – und forderte damit den amtierenden Weltmeister Marc-Reiner Schmidt (TM) heraus. Die beiden vorherigen Läufe in St. Wendel hatte Schmidt jeweils vor dem Österreicher gewonnen, sich dabei 50 WM-Punkte geschnappt – und damit die Führung in der Fahrerwertung vom Franzosen Thomas Chareye zurückerobert. Zum Abschuss wurden nochmals 30 Zähler verteilt.