Tierschutz mit Herz Wie zwei Saarländerinnen Igeln in Not helfen (mit Bildergalerie)

Es ist drei Jahre her, als Mona Brossette wie gewohnt von der Frühschicht bei Ford nach Hause fährt. Kurz bevor sie daheim ankommt, läuft direkt vor ihrer Nase ein Igel über die Straße. Da läuten bei der ehrenamtlichen Tierschützerin sofort die Alarmglocken. Denn wenn sie eins über die niedlichen Stacheltiere weiß, dann das: Wenn man tagsüber einen Igel sieht, kann etwas nicht stimmen. Also schnappt sie sich das kleine Tierchen, in dessen Kopf sich bereits Maden gefressen haben, und bringt es mit nach Hause. Überfordert versucht sie, ihm zu helfen, doch die Verletzungen des kleinen Igelweibchens sind zu groß, und Mona kann es nicht mehr retten. „Ich habe sie Grace getauft, mit ihr hat alles angefangen“, erzählt die 52-Jährige mit Tränen in den Augen.