Bilsdorf : Kosaken-Klänge mit Peter Orloff in Herz-Jesu-Kirche

Aus früheren Zeiten bekannt: Peter Orloff. Foto: Manfred Esser Foto: Manfred Esser

Bilsdorf Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor kommen für ein Konzert am Samstag, 24. September, um 16 Uhr, in die Kirche Herz Jesu nach Bilsdorf. Das Konzert steht neben der Corona-Pandemie auch unter dem Eindruck der Ereignisse in der Ukraine.

Mit diesem Konzert will der Schwarzmeer-Kosaken-Chor ein Zeichen setzen, kündigt die Gemeinde Nalbach weiter an. Unter Leitung von Peter Orloff konzertieren traditionell hochdekorierte ukrainische und russische Sänger von Weltrang. Darunter auch ein männlicher Sopran von der Kiewer Oper und „Verdienter Künstler der Ukraine“, er ist kürzlich nach Kiew gereist, um seinem Land zu dienen. Zu diesem Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob er am Konzerttag anwesend sein kann. Dieses Konzert sei daher auch ihm gewidmet. Die Besucher des Konzerts erwartet eine musikalische Reise von Kiew bis St. Petersburg mit Romanzen, Geschichten und Balladen von überwältigender Ausdruckskraft, tiefer Melancholie und Temperament. Karten kosten im Vorverkauf 26,50 Euro.