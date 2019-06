Unfall mit Elektro-Fahrrad : Verkehrsunfall mit Pedelec

Körprich Ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer hat nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag in Körprich einen Unfall verursacht. Der Elektro-Radler aus Saarlouis fur auf der Kleeberg-Straße und bog nach links in die Bahnhofstraße ein.

