Nalbach Öffentliche Podiumsdiskussion zu olympischem Sport

Und als Teil des Saar-Lux-France-Olympic-Youth-Camp Paris 2024 findet am Dienstag, 23. Juli, in der Außenanlage des Hotel Litermont in Nalbach mit Unterstützung der Sparda Bank Südwest und des Globus Saarlouis eine öffentliche Podiumsdiskussion statt – unter anderem mit dem ehemaligen Olympioniken Klaus Steinbach – unter anderem Chef de Mission in 2000 und 2004–, dem LSVS-Präsident Heinz König oder Etienne Kinsinger (Teilnehmer an den Olympischen Spielen in Tokio 2021. Die von Aaron Wollscheid als Koordinator Olympischer Spitzensport im LSVS moderierte Podiumsdiskussion wird den Teilnehmern des Camps und allen Interessierten einen Einblick in den olympischen Erfahrungsschatzehemaliger und aktueller Spitzenathleten gewähren und auf Paris 2024 einstimmen. Beginn ist um 18 Uhr.