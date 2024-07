Körprich Körpricher Landbrauerei ist geschlossen

Die Körpricher Landbrauerei, ein beliebter Treff in der saarländischen Gastroszene, ist dauerhaft geschlossen. „Wir bedanken uns ganz herzlich für ihre Treue in den vergangenen 15 Jahren, machen Sie’s gut und bleiben Sie gesund“, schreibt Eigentümer Christoph Schommer (62) auf der Webseite des ehemaligen Lokals an seine frühere Kundschaft.