Die alternative Erzeugung von Strom schreitet in der Gemeinde Nalbach immer mehr voran. Dazu trägt auch die 2021 in Betrieb genommene Photovoltaikanlage auf dem Körpricher Kleeberg an den westlichen Ausläufer des Hoxberges bei. Windparks sollen in den nächsten Jahren auf den Ausläufern des Hoxbergs und Litermonts (mittig im Hintergrund) entstehen und Nalbach weiter in Richtung Null-Emissions-Gemeinde bringen.

Foto: Dieter Lorig