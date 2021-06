Abriss der maroden Steinberghalle : In Bilsdorf soll sich einiges ändern

Ortsvorsteher Detlef Germowitz an der Steinberghalle. Das mehr als 40 Jahre alte Gebäude soll durch einen kleineren Dorfgemeinschaftssaal ersetzt werden. Foto: Dieter Lorig

Bilsdorf Die Steinberghalle und der alte Kindergarten sollen abgerissen werden, ein Dorfgemeinschaftssaal her. Vereine, die derzeit in der Steinberghalle trainieren, sollen die Halle in Körprich nutzen können.