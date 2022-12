Einstimmiger Beschluss : Nalbacher Realsteuerhebesätze für das Jahr 2023 bleiben gleich

Auf eine Anhebung der Realsteuern, darunter auch die Grundsteuer A und B, verzichtet die Gemeinde Nalbach. Foto: Christin Klose/dpa Themendienst//Christin Klose

Nalbach Trotz steigenden Kostendrucks hat die Gemeinde Nalbach die Realsteuerhebesätze für das Jahr 2023 nicht erhöht. Dies sei nicht leicht gefallen, erläutert der SPD-Fraktionsvorsitzende Albert Steinmetz vor dem Hintergrund der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr: „Aber wir machen das, so lange es geht.“ Es habe Einvernehmen mit der CDU-Fraktion bestanden, die Steuern nicht zu erhöhen, falls es nicht notwendig sei, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Heribert Grill, zumal die Grundsteuer B bereits über dem Landesdurchschnitt liege: „Glücklicherweise ist die Steuerschätzung so gelaufen, dass wir ohne Erhöhung einen Haushalt hinbekommen.“

Rat und Verwaltung seien sich einig darüber gewesen, dass gerade in Zeiten wie diesen, „die so hart für die Bürgerinnen und Bürger sind“, erläutert Bürgermeister Peter Lehnert, auf eine Erhöhung der Realsteuern im Jahr 2023 zu verzichten.