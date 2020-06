Kostenpflichtiger Inhalt: Nalbachs Bürgermeister: Corona hat alles verändert : „Unser Problem sind die Einnahmen“

Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen beschloss der Nalbacher Rat in der Litermonthalle den Einzelhaushalt 2020 einstimmig. Foto: lx

Nalbach Sitzung in der Litermonthalle: Die Gemeinde Nalbach kann auch nach 2019 keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Der Nalbacher Rat hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt 2020 einstimmig beschlossen. Aufgrund der wichtigen Haushaltsberatungen fand die Ratssitzung in voller Besetzung und unter Hygieneauflagen in der Litermonthalle statt.

Beschlossen wurde aufgrund der momentanen Lage und der sich derzeit ständig ändernden Rahmenbedingungen durch Corona kein Doppelhaushalt, sondern nur der Einzelhaushalt für das laufende Jahr 2020. Den Haushalt für das Jahr 2021 wolle man dann bereits im Herbst diesen Jahres schnellst möglich angehen, teilte die Verwaltung mit.

Die Eckdaten des Haushalts 2020 sind im Ergebnishaushalt ein Defizit von knapp 1,3 Millionen Euro, der sich aus den Haushaltserträgen von 14 412 700 Euro und Ausgaben von 15 696 200 Euro ergibt. Damit kann die Gemeinde nach 2019 auch für 2020 keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Das Defizit von knapp 1,3 Millionen Euro wird aus Rücklagen der Gemeinde finanziert, die sich damit um den entsprechenden Betrag verringern.

Die geplanten Einnahmen im Ergebnishaushalt bestehen dabei überwiegend aus Steuereinnahmen (etwa 6.,2 Millionen Euro), Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (etwa 6,4 Millionen Euro) sowie Leistungsentgelten (etwa 1,2 Millionen Euro). Die Kosten von rund 15 Millionen Euro bestehen im Wesentlichen aus der Kreisumlage (knapp 5 Millionen Euro), die etwa 35 Prozent der Gesamtausgaben ausmacht. Danach schlagen Personalkosten in Höhe von rund 5 Millionen Euro sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (knapp 2 Millionen Euro) und sonstige Aufwendungen (rund 2,7 Millionen Euro) zu Buche.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein positives Ergebnis aus Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde von 505 550 Euro. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird auf 370 500 Euro festgesetzt. Kredite zur Liquiditätssicherheit werden auf 12 Millionen Euro festgelegt. Dabei teilte die Verwaltung mit, dass im Rahmen des Saarlandpaktes bereits rund 3,4 Millionen Euro von den insgesamt 7 Millionen Euro an Kassenkrediten vom Land übernommen worden seien.

Ebenfalls im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse wurde der Grundsteuerhebesatz B einstimmig von 440 Prozent auf 490 Prozent erhöht. Bürgermeister Peter Lehnert betonte, dass damit eine der letzten Stellschrauben auf der Einnahmeseite der Gemeinde Nalbach angezogen wurde. SPD-Fraktionschef Albert Steinmetz: „Mit der Erhöhung der Grundsteuer B ist jetzt das Ende der Fahnenstange bei den Einnahmen erreicht.“ Ohne Zuschüsse von Land und Bund sehe es finster aus.

Auch regte Steinmetz an, dass man im Rahmen der Personalplanung bis 2025 effizienter werden müsse: „Viele verdiente Mitarbeiter werden in den Ruhestand gehen. Wir müssen uns dann noch mehr strecken.“ Das heiße, die Verwaltung müsse im Rahmen einer Umstrukturierung genau prüfen, ob freiwerdende Stellen nachbesetzt werden sollen. Trotz aller Sparmaßnahmen und Defizite sieht Steinmetz die Gemeinde jedoch auch für die Zukunft gerüstet: „Wir investieren dennoch viel.“ Gemeint sind Gewerbegebiete, Kindergartenneubau, Dorfkernsanierung oder Hochwasserschutz.

Sein Amtskollege von der CDU, Heribert Grill, betonte, dass es in Zeiten wie diesen um so wichtiger sei, zukunftsfähige und nachhaltige Betriebe in Nalbach anzusiedeln. Hier setzt der gesamte Rat nebst Verwaltung Hohe Erwartungen an das neue Gewerbegebiet Primsaue II. Der Rat habe in der Vergangenheit gut mit der Verwaltung zusammengearbeitet, was zum Beispiel das gemeinsame Auftun von Zuschüssen angehe.

Auch im weiteren Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit stecke Potenzial, ebenso wie in der Personalplanung der kommenden Jahre. „Wir sollten die Ruheständler als Chance sehen, die Abläufe und die Organisation innerhalb der Verwaltung fit für die Zukunft zu machen.“ Dazu gehöre auch, sich trotz der Kassenlage auf zukünftige Katastrophen wie Starkregen, Hochwasser oder weitere Seuchen vorzubereiten.