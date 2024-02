14-Jähriger leidet seit zehn Jahren an Morbus Blount Nalbacher koordinieren Hilfe für jungen Ivorer

Der 14-jährige Ariel Tano leidet an einer Knochenkrankheit, die ihn in seiner Mobilität stark einschränkt. Hilfe bekommt er in Deutschland dank der Initiative einiger Personen aus der Gemeinde Nalbach.

21.02.2024 , 12:59 Uhr

Die Körpricherin Annette Weyand holte Ariel Tano am Münchener Flughafen ab und begleitete den 14-jährigen Ivorer zur medizinischen Untersuchung ins Universitätsklinikum. Foto: Lazare Tano

Von Dieter Lorig

NALBACH Sein größter Wunsch ist immer noch, Fußballprofi oder Pilot zu werden. Doch davon ist Ariel Tano derzeit weit entfernt. Der 14-Jährige stammt aus der Elfenbeinküste und leidet seit zehn Jahren an Morbus Blount. Hierbei handelt es sich um eine Krankheit, die schleichend zu einer Verformung der Unterschenkelknochen und damit zu extremen O-Beinen führt. In seiner Heimat konnte dem Jungen, der dauerhaft unter Schmerzen und gravierenden Einschränkungen seiner Mobilität leidet, medizinisch nicht geholfen werden.