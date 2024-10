Nalbach Rockig Spenden für Afrika sammeln im Nalbacher Rathaus

Nalbach · Drei Bands haben am Wochenende ein Rock- und Metalkonzert gegeben – und zwar im Nalbacher Rathaus. Die Musiker spielten unter dem Motto „Rock for Africa“ für den guten Zweck. Der Hintergrund: Christine Sinnwell-Backes, in Nalbach verantwortlich für die Lese- und Schreibwerkstatt, erhielt vor nahezu zehn Jahren eine E-Mail eines Lehrers aus Assié-Koumassi an der afrikanischen Elfenbeinküste.

07.10.2024 , 18:36 Uhr

Right to Roam mit Steve Biber (Bass), Tom Dynamite (Drums) und Mike Power (Gitarre und Vocals) Foto: Alexandra Broeren

Von Alexandra Broeren